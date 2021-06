Attualità

| 13:33 - 28 Giugno 2021

Ancora una vittoria alla Tabaccheria Ricevitoria dell'Oro.



La fortuna bacia ancora la Tabaccheria Ricevitoria dell'Oro in via Marecchiese a Rimini, che si è aggiudicata 100.000 euro dj jackpot da dividere con i sette clienti che hanno partecipato alla giocata delle sorelle Barbara e Roberta, gestrici della tabaccheria, e con i i soci sparsi in tutta Italia. La vincita individuale è di 400 euro, il sistema vincente era un 9×9 da 2520 euro.