"Governo regolamenti l'uso dei monopattini": la risoluzione in assemblea regionale

Attualità

Rimini

| 13:10 - 28 Giugno 2021

Foto di repertorio.

"La Giunta dell'Emilia-Romagna solleciti il Governo a regolamentare l'uso dei veicoli per la micromobilità elettrica, cioè i monopattini". L'impegno chiesto alla Regione è in una risoluzione del Partito democratico, a prima firma della consigliera Francesca Marchetti. Si chiede di adottare regolamenti chiari e omogenei sul territorio nazionale che disciplinino la circolazione dei veicoli per la micromobilità elettrica e di monitorare i dati sulla circolazione di questi dispositivi. Inoltre, i dem chiedono di porre l'attenzione, nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione di iniziative per prevedere un sistema di verifiche e controlli, finalizzato ad assicurare condizioni di idonea, chiara e sicura circolazione su strada e l'attivazione di una campagna di sensibilizzazione.