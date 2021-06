Vigili del fuoco trovano un giovane 21enne morto in casa a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 28 Giugno 2021

Questa mattina (Lunedì 28 giugno) un 21enne di origini sudamericane è stato trovato morto in casa a Rimini. Poco dopo mezzogiorno Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza si sono portati in zona Celle, sulla via Emilia, per un intervento di soccorso a persona, all’interno di un appartamento. I Vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Cattolica, sono entrati dal garage, dopo aver aperto un varco in una parete di legno. Una volta dentro l'appartamento, i soccorritori hanno trovato il giovane riverso a terra, oramai privo di vita. Sul posto è stato chiamato anche un medico per la constatazione del decesso.