A Bellaria una motonave diventa una speciale discoteca galleggiante

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:24 - 28 Giugno 2021

La Flower Boat di Bellaria.

È partita la Flower Boat: la discoteca galleggiante che tutti i sabati pomeriggio costeggia i 7 km del litorale di Bellaria Igea Marina facendo divertire tutta la spiaggia, dai più giovani ai più grandi. La prima uscita è stata sabato 26 giugno con il Party anni ’70 e dj Ciuffo che ha fatto ballare i presenti durante l’attracco nei tre pontili. Solitamente i turisti durante la sosta della nave salgono a bordo ma in questa occasione, con la Flower Boat, i pontili diventano palcoscenico per le ballerine.

Lo spettacolo musicale si concludeva in ogni tappa sulle note dei Village People, creando una coreografia all’unisono pontile-barca-e gente in acqua; anche a bordo il divertimento non è mancato con balli ed un gustoso aperitivo a base di cocktail e pesce fritto.



"Ho partecipato al primo appuntamento e ho riscontrato uno spirito festoso, molto significativo

considerando i tempi bui che abbiamo passato - afferma Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu - ci sono arrivati molti complimenti per questa iniziativa perché regala allegria e sono convinto dalle risposte degli operatori dei media, che sarà l’evento tormentone dell’estate!".





La motonave più colorata e musicale della costa, in stile “flower mood” tornerà a navigare sull’onda della musica il prossimo sabato 3 luglio con Andrea Mattei e Teo Mandrelli di radio m20; a seguire, sabato 10 luglio si ballerà sulle note del duo “Space Invaders” di Giovanni Fabbri e Alverman Biagetti; dal 17 luglio al 28 agosto Radio Bruno (voce ufficiale dell’estate bellariese 2021) animerà i caldi pomeriggi estivi in pieno “flower mood” style, regalando tanta energia, musica e divertimento.



Per poter partecipare all’aperitivo a bordo è richiesta la prenotazione a eventi@fondazioneverdeblu.org Per

informazioni www.bellariaigeamarina.org – 0541 346808