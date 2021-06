Santarcangelo, crolla solaio: ferito un operaio

Cronaca

Il ferito sulla barella.

Paura a Santarcangelo di Romagna, dove è crollata una porzione di solaio in un cantiere di contrada dei Nobili, provocando il ferimento di un operaio. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi (lunedì 28 giugno). Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dell'uomo, un 30enne, e affidato ai sanitari del 118. L'operaio coinvolto nel crollo non sarebbe in pericolo di vita. Il personale della medicina del lavoro e il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune stanno effettuando tutte le valutazioni del caso. L'edificio sarà messo sotto sequestro.