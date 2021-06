Valpharma Group sostiene l’arte a Pennabilli Antiquariato

Attualità

Pennabilli

| 11:41 - 28 Giugno 2021

Immagine di una passata edizione.

Valpharma Group rinnova, con Erba Vita come main sponsor, la storica partnership con la prestigiosa rassegna nazionale ‘Pennabilli Antiquariato’ che si terrà dal 10 al 25 luglio 2021, nella caratteristica città della Valmarecchia. Una collaborazione che dura da oltre 20 anni, quella tra il Gruppo Valpharma e l’evento che colora di storia la città di Pennabilli, che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario con una mostra diffusa in tutto il centro storico, arricchendolo di antiquariato, incontri e tradizione. Un ulteriore modo per poter dimostrare l’attenzione e la cura che Valpharma Group dedica al mondo dell’arte e al territorio che lo ospita. “La città di Pennabilli è sempre stata nel cuore di mio papà Roberto – dichiara la presidentessa di Valpharma Group, Alessia Valducci -. La nostra famiglia ha sempre amato l’arte e la cultura, e quale modo migliore di viverla attraverso manufatti e opere d’arte di interesse storico provenienti da collezioni di tutta Italia”