Via le mascherine all'aperto, allerta però per variante delta

| 09:45 - 28 Giugno 2021

Da oggi niente mascherina.

Italia da oggi tutta in zona bianca anti-Covid e senza mascherine all'aperto. L'obbligo permane in Campania, nel comune di Norcia e ovunque ci siano assembramenti. "La mascherina resta essenziale contro virus. L'ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata. E' sempre obbligatorio portarla con sé e portarla al chiuso, e in tutte le situazioni in cui c'è un margine di rischio è giustissimo indossarla", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all'abolizione dell'obbligo di mascherina all'aperto in vigore da oggi (lunedì 28 giugno).



Figliuolo si dice "assolutamente convinto" che a fine settembre si raggiungerà l'immunità di gregge, con l'80% dei vaccinabili immunizzati. Ricciardi avverte che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele. Si conferma il dato confortante di Rimini e Ferrara che fanno registrare zero casi nelle ultime 24 ore. Vedi ultimi dati in Regione.