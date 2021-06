Ginnastica in Festa, pioggia di medaglie per la Asd Gynnis Rimini

Sport

Rimini

| 08:37 - 28 Giugno 2021

Il podio di Vittoria Magnani.



La Asd Gynnis Rimini chiude le competizioni presso la Fiera di Rimini allestita per l’evento Nazionale Ginnastica in Festa Fgi, con Vittoria Magnani classe 2006, la quale conquista, dopo una lunga competizione, con altre 70 ginnaste in gara, il vice titolo di campionessa italiana nella specialità fune e in all around arriva sul terzo gradino del podio, nella Categoria più difficile: le junior 3 di Ginnastica Ritmica. A seguire Nicole Giusti classe 2008, categoria LC Junior 1, arriva terza nella specialità clavette accede alla finale con più di 70 ginnaste presenti. Purtroppo le sammarinesi Nicole Giusti e Matilde Fabbri non riescono a salire sul podio.



Le Tecniche Federali Sabrina Natalucci e Erika Alimonti della Asd Gynnis Rimini, hanno preparato per l’evento Ginnastica in festa altre 15 ginnaste, concludono l’evento nazionale di Fgi con un medagliere di 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi, per un totale 8 medaglie.



Dichiarazione di Sabrina Natalucci: "A nome di tutte le società di Ginnastica Ritmica, in qualità di delegata provinciale Fgi di Rimini, auspico ad un incontro con le ginnaste delle società partecipanti alla ginnastica in festa con il Sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Rimini e relative personalità del settore Sport del Comune. Sarebbe una iniziativa molto gradita e di spinta a non mollare mai lo sport, per tutte le giovani ginnaste riminesi della ginnastica ritmica".