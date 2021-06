Rimini Calcio, è tempo di rivoluzione

Sport

È finito, finalmente, il campionato di Serie D del Rimini. La squadra biancorossa ha disputato l'ultima partita il 23 giugno contro l'Aglianese, perdendo per 2-0. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 14esimo del primo tempo con la rete di Russo, lasciato libero dalla difesa di battere in rete con un perfetto diagonale. Al 47esimo arriva il secondo gol della formazione della provincia di Pistoia. Un gol da rivedere, in quanto Ballardini, autore della rete, scatta sul filo del fuorigioco. Il Rimini ha anche creato ma in fase di finalizzazione si è vista la mancanza di Vuthaji, squalificato. Questo era il massimo risultato stagionale raggiungibile vista la costruzione della squadra all'ultimo momento a causa della pandemia. Una nota positiva è l'esordio di tanti giovani della primavera che si sono messi in mostra. L'aglianese per tutta la durata della partita è stata la favorita al successo finale.



La sconfitta della squadra biancorossa contro l’Aglianese e la stagione deludente hanno portato la dirigenza a non confermare il tecnico Mastronicola per la prossima stagione. Convocato da Rota e Maniero al tecnico laziale è stata comunicata la volontà di non proseguire il rapporto. Due nomi sono in pole per prendere il suo posto: Marco Gaburro e Arnaldo Franzini.



Marco Gaburro, classe 1973, 48 anni, originario di Verona, è uno dei nomi sul taccuino del diesse Andrea Maniero e al momento è un nome caldo. Lo era anche Arnaldo Franzini prima che la pista si raffreddasse un po’. Questo non vuol dire che Franzini sia fuori dai giochi ma Gaburro c’è dentro eccome e se la sta giocando alla pari se non di più. L’allenatore veronese ha un curriculum niente male: Ha vinto la serie D tre volte, con Poggese, Gozzano e Lecco, in quest’ultimo caso fece un campionato da record battendo anche il Cesena nella semifinale scudetto di serie D. Inoltre nella sua carriera ha fatto innumerevoli tappe: Poggese, Mezzocorona, Portosummaga, Trento, Albinoleffe Under 19, Aurora Seriate, Ponte San Pietro, Caronnese, Gozzano, Lecco e Gravina. È molto stimato da Maniero che ovviamente ne ha parlato con Rota e soci, adotta il 4-3-3 come Franzini, insomma è un candidato molto forte per la panchina vacante biancorossa.



Una vera e propria rivoluzione in casa del Rimini. In concomitanza con la notizia dell’addio di Mastronicola, la società, sul proprio sito ufficiale, ha lanciato un comunicato dove saluta Ivano Bonetti, non è più il responsabile del settore giovanile del Rimini. Quindi anche qui posto vacante e i rumors indicano in Valter Sapucci come un potenziale successore. Sarebbe un ritorno visto che Sapucci ha già ricoperto questo incarico in passato. Ecco quanto scritto dall’Ufficio Stampa: “Il Rimini FC comunica che il 30 giugno cesserà il rapporto di collaborazione con il sig. Ivano Bonetti. La società biancorossa ringrazia Bonetti per la professionalità dimostrata e gli augura i migliori successi. Nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del nuovo Responsabile del Settore Giovanile”.