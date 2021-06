Moto2, nel GP d'Olanda Marco Bezzecchi è quinto. Successo di Fernandez

Sport

Rimini

| 17:18 - 27 Giugno 2021

Marco Bezzecchi (foto dalla pagina Facebook del pilota).

Partenza dalla pole e vittoria per Raul Fernandez nel GP d'Olanda, nona tappa stagionale del mondiale di Moto2. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo trionfa davanti al compagno di box, nonché leader del mondiale, Remy Gardner e al pilota del team Marc VDS Augusto Fernandez, che torna sul podio dopo due anni di digiuno. Quinto alle spalle di Lowes il riminese Bezzecchi, scartatto dalla 16esima posizione. Caduta e ritiro forzato per Fabio Di Giannantonio. A punti, con una gara superlativa, anche Celestino Vietti (10°), così come Stefano Manzi (13°). Solo 19° Bulega.

CLASSIFICA 1 Gardner 184; 2 Fernandez 153; 3 Bezzecchi 128; 4 Lowes S. 99; 5 Di Giannantonio F. 73