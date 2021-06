Volley C, VentilSystem di San Giovanni in Marignano promossa in B

Sport

San Giovanni in Marignano

16:24 - 27 Giugno 2021





La VentilSystem di San Siovanni in Marignano è promossa in serie B. Dopo la vittoria a Parma mercoledì per 3-2- primo atto della finale promozione - in Romagna al ritorno la squadra del Baganazola si è riscattata vincendo a sua volta per 2-3 (20-25, 25-18, 25-17, 16-25, 9-15). A quel punto è andato in scena un Golden Set ricco di emozioni che è stato vinto 15-13 dalla squadra allenata da coach Piovano. Complimenti ai ragazzi della VentilSystem e a tutto lo staff tecnico, ma anche al Baganzola Parma, squadra forte e corretta dentro e fuori dal campo.