Tennis, scattato sabato il memorial 'Arnaldo Cicconetti' di 3° categoria con 160 iscritti In cima al seeding Agnello ed Angeli, al via anche ex giocatori di calcio. I risultati

Sport Rimini | 16:05 - 27 Giugno 2021 Partito il torneo nazionale di 3° maschile del Circolo Tennis Cicconetti con numeri davvero importanti. Si tratta del memorial “Arnaldo Cicconetti” che è scattato sabato con la bellezza di 160 iscritti, un numero record per il torneo diretto dal giudice di gara Roberto Raffaelli e dal direttore di gara Alessandro Tosi. I big sono sicuramente i 3.1 Leonardo Bertozzi (Ct Rimini), Pietro Montemaggi e Pietro Vagnini del Tc Viserba, Massimiliano Angeli e Massimiliano Agnello del Ct Cicconetti, a seguire i 3.2 Riccardo Falcone, Fabio Gradara (Ct Rimini), Matteo Peppucci (Ct Cicconetti), Andrea Arrigoni (Ct Cesena), Francesco Preziosi, Francesco El Dakhloul, Luca Grandi e Tommaso Servadei (Tc Faenza). Tra gli iscritti Vip va segnalato Gianluca Di Giulio, classifica 4.2, uno dei migliori centrocampisti di sempre della Rimini Calcio, Gianluca Pagliuca, 4.1, ex portiere della nazionale ed Umberto Calcagno, classifica 3.5, portacolori proprio del Ct Cicconetti.

Risultati, 1° turno Nc: Filippo Ciccomascolo-Lorenzo Vincenzi 6-3, 6-3, Alberto Grassi-Arturo Ugolini 6-0, 6-1, Lorenzo Rubini-Giacomo Francini 6-2, 6-1, Alberto Augello-Jacopo Muccioli 6-4, 6-3, Francesco Visino-Gianluca Paolo Drudi 1-6, 6-0, 11-9, Nicolò Lunedei-Marco Lugli 6-0, 6-0, Filippo Barbagli-Emanuele Bomba 6-1, 6-1, Samuele Gianni-Brando Mariani 6-1, 6-2, Enrico Amaduzzi-Amedeo Venturini 6-2, 7-5, Lucio Longoni-Tommaso Metalli 6-1, 6-0, Federico Tombari-Michele Ridolfi 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Luca Muratori-Giovanni Rainero 6-3, 6-1.

1° turno del secondo tabellone: Nicola Ridolfi (4.3)-Zaid Islam Al Kilani (4.3) 6-1, 6-0, Pietro Rinaldini (4.3)-Marco Giovagnoli (4.3) 6-2, 6-4, Marco Leardini (4.3)-Pierluigi Giannini (4.3) 6-4, 6-2. 2° turno: Simone Renzi (4.2)-Francesco Mazza (4.2) 6-7, 7-5, 10-3. < Articolo precedente Articolo successivo >