Bollettino Covid: zero casi positivi nel Riminese

| 15:16 - 27 Giugno 2021

Il bollettino di domenica 27 giugno.

Sono 61 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore su 12.215 tamponi processati, con una incidenza dello 0,5%.



Una sola vittima in provincia di Modena: un uomo di 77 anni e così il totale dei morti sale a 13.257. Il numero degli attuali positivi è di 3.723 con una diminuzione di 112 casi. I guariti sono 172. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28 (+1 rispetto a ieri), 185 quelli negli altri reparti Covid (dato invariato rispetto a ieri).



Nella distribuzione dei nuovi casi spiccano i 19 di Modena, seguita da Parma (18), Bologna (6), mentre si conferma il dato confortante di Rimini e Ferrara che fanno registrare zero casi. Poi 5 a Cesena, 4 Reggio Emilia, Ravenna e Forlì (entrambe con 3 nuovi casi), 2 a Piacenza e 1 nel Circondario Imolese.