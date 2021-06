Variante delta dilaga e nel lodigiano rave con 700 no mask

| 13:50 - 27 Giugno 2021

Rave con oltre 700 no mask a Maleo, paese del Lodigiano, dove sono stati certificati casi di variante delta. Cresce intanto la preoccupazione in Italia come all'estero. L' Inghilterra negli ultimi giorni ha dimostrato picchi di infettività molto alti. Il professor Vittorio Sambri, ricercatore e direttore dell'unità operativa Microbiologia dell'Ausl Romagna dice che nel laboratorio di Cesena è stata isolata una sotto variante della Delta. "Ne sono state tracciate appena 7 in tutto il mondo ed una a Pievesestina". Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate.



Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Ma ancora 2,7 milioni di over 60 non hanno neanche la prima dose. Il tasso di positività nazionale resta allo 0,4%; altri 40 i decessi. Da domani (lunedì 28 giugno) via le mascherine all'aperto, ma non in Campania, in una Italia tutta bianca.