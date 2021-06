Rimini Calcio, l'ex Alessandro Frara responsabile del settore giovanile del Frosinone

Sport

Rimini

| 13:48 - 27 Giugno 2021

Alessandro Frara ai tempi di Rimini.





Dopo Sandro Porchia – ds della Samb – un altro ex biancorosso assume un importante ruolo in un club di primo piano del campionato cadetto, il Frosinone. Si tratta di Alessandro Frara, classe 1982. Assumerà la responsabilità del settore giovanilee del Calcio femminile che il club intende sviluppare. “Perché la scelta di Frara? – commenta il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe – Perché ritengo che sarà il futuro del Frosinone ma per esserlo bisogna consolidarsi e cominciare dalla gavetta, stare con gente che ne sa di più, essere più resistenti per poter fare il salto di qualità”. Frara ha vestito il biancorosso dal 2008 al 2010 (51 presenze e 5 gol) e dal 2011 al 2018 è stato uno dei pilastri del Frosinone giocando anche una stagione in serie A.