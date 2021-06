Tenta di rubare soldi nella cassa del bar, poi la colluttazione col titolare: arrestato 26enne

Cronaca

Rimini

| 13:10 - 27 Giugno 2021

Foto di repertorio.



Questa notte (tra sabato 26 e domenica 27 giugno) un 26enne veronese, residente nel Biellese e di origini straniere, è stato arrestato a Rimini, sul lungomare Tintori, per l'ipotesi di reato di rapina impropria, in relazione al suo tentativo di appropriarsi del contenuto del registratore di cassa di un bar e di diversi Gratta&Vinci. Il giovane è stato colto sul fatto dal titolare del bar, mentre portava via 1300 euro e biglietti Gratta&Vinci del valore di 250 euro, e c'è stata una colluttazione. Il 26enne, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha reagito con spintoni e pugni, ma è stato bloccato successivamente da un ristoratore, che si è precipitato a fermarlo, prima dell'intervento dei Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto a seguito di chiamata al 112. Nella fuga, il 26enne si è trovato casualmente davanti due bambine e non ha esitato a spintonarle per farsi trada.