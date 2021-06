Passeggia sul lungomare dopo il furto, titolare dell'hotel derubato lo riconosce: denunciato

Cronaca

Riccione

| 11:41 - 27 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Intensa attività di controllo dei Carabinieri di Riccione dalle 23 di ieri (sabato 26 giugno) alle 7 di oggi (domenica 27 giugno). Nei guai è finito un 24enne ucraino, denunciato per le ipotesi di reato di furto aggravato e minaccia: il giovane in mattinata aveva rubato bottiglie di vino in un hotel di Riccione e in serata è stato riconosciuto, sul lungomare, proprio dal proprietario della struttura, che ha immediatamente fermato una pattuglia di Carabinieri in transito. Durante la procedura di identificazione, il 24enne ha minacciato l'uomo che aveva derubato. Altre denunce sono state formalizzate a carico di un 18enne di Budrio, trovato in possesso di un coltello a serramanico, e per due automobilisti, sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.