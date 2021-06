Litiga con una transessuale, poi cerca di 'invadere' la Caserma dei Carabinieri: arrestato

Cronaca

Riccione

11:35 - 27 Giugno 2021

Un 30enne rumeno, residente in Riviera, è stato arrestato questa notte (tra il 26 e il 27 giugno) dai Carabinieri. Il giovane era stato identificato a seguito di una lite avvenuta con una transessuale in viale Torino, assumendo un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori impegnati nel controllo. Poco dopo però il 30enne si è diretto in viale Sirtori, presso la Caserma dei Carabinieri di Riccione: qui ha scavalcato la recinzione, tentando di fare ingresso all'interno degli uffici. E' stato bloccato e arrestato. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e accesso arbitrario in luoghi militari.