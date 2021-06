Novafeltria: l'impianto sportivo di Secchiano intitolato a Walter Urbini e Sergio Casali

Sport

Novafeltria

| 11:23 - 27 Giugno 2021

La targa di intitolazione a Walter Urbini e Sergio Casali.

E' in corso all'impianto sportivo di Secchiano di Novafeltria la 18esima edizione del torneo di calcio "Valmarecchia Romagna Cup - Memorial Curzio Battistini", riservato alle categorie Esordienti e Pulcini. Ieri (sabato 26 giugno), oltre alle prime gare, c'è stato anche un momento molto partecipato e sentito: la cerimonia di intitolazione dell'impianto sportivo a due storici dirigenti del calcio locale: Walter Urbini e Sergio Casali. La targa di intitolazione è stata svelata dai figli di Walter, Marco e Andrea, e dal fratello di Sergio, Marco, sotto gli occhi delle due famiglie al completo e del sindaco Stefano Zanchini. "In passato ci siamo confrontati con i dirigenti del Novafeltria che hanno accolto con favore la nostra richiesta di intitolare l'impianto a Walter Urbini, e nel contempo ci siamo confrontati anche con gli ex dirigenti del Secchiano, che ci hanno proposto di fare questa doppia intitolazione", spiega il primo cittadino novafeltriese. "Sia Walter che Sergio sono stati punti di riferimento per entrambe le comunità sportive", aggiunge il sindaco. Il centro sportivo "Walter Urbini e Sergio Casali" è stato recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione per circa 270.000 euro, 190.000 finanziati dalla regione Emilia Romagna e la parte rimanente dal comune di Novafeltria. E' stato realizzato un campo sintetico adiacente al campo da calcio centrale, completato dalla predisposizione peril sistema di illuminazione. Nuovi anche gli spogliatoi, in container appositi sollevati da terra.