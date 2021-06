Baseball, San Marino: in gara2 il bis 0-12 (8°)

Sport

Repubblica San Marino

| 09:08 - 27 Giugno 2021

Il lanciatore Quevedo.

L’ultima gara del girone G è di San Marino, che vince 12-0 all’8° a Grosseto e mantiene l’imbattibilità stagionale. Una partita, quella dello Jannella, che ha visto eccellenti giocate sia in battuta e sia sul monte di lancio. 15 le valide totali per i Titani, con menzione d’obbligo per Lorenzo Di Fabio, autore di un eccellente 4/5 con un triplo, due doppi, un singolo e ben 7 punti battuti a casa.

Sul monte Quevedo concede una valida al primo uomo affrontato in assoluto, il leadoff Chelli, poi più nulla. Grosseto ritocca il cuscino di prima solo con un lancio pazzo sul terzo strike a Biscontri al 2°, poi stop.

LA CRONACA. San Marino mette due uomini in base al 1° e al 2°, ma passa al 3°. Comincia Celli col doppio (poi in terza su rimbalzante di Angulo), Giovanni Garbella è passato intenzionalmente in base e il fratello Nicola va con la volata di sacrificio dell’1-0. Per Epifano e Pulzetti ci sono due basi ball che riempiono i cuscini e a quel punto è Di Fabio a ergersi protagonista con un gran triplo che vale il 4-0.

Al 5° gli ospiti premono nuovamente il piede sull’acceleratore e allungano con altre tre segnature. Con Giovanni Garbella ed Epifano in base, è nuovamente Di Fabio a portare punti, questa volta con un doppio da due che vale il 6-0. Lo stesso Lorenzo va a pestare il piatto di casa base sul singolo di Ferrini, scrivendo così il 7-0 a tabellone.

Al 6° è un doppio di Epifano a spingere a casa l’8-0, mentre all’ottava ripresa arrivano altri quattro punti, battuti a casa nell’occasione dal doppio di Nicola Garbella (9-0), ancora da un doppio di un infuocato Di Fabio (11-0) e infine con un errore della difesa (12-0).

Il San Marino Baseball chiude così il girone G e si appresta a cominciare la Poule Scudetto a partire dal prossimo weekend. Primo avversario, il Godo Baseball.

BBC ECOPOLIS GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 0-12 (8°)

SAN MARINO: Ferrini 1b (2/6), Morresi r (1/6), Celli (Floris 0/1) ec (1/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/1) 2b (0/2), G. Garbella ed (2/4), N. Garbella dh (2/4), Epifano ss (2/4), Pulzetti 3b (0/2), Di Fabio es (4/5).

GROSSETO: Chelli ec (1/3), Sarrocco dh (0/3), Ferretti ss (0/3), Mercuri es (0/3), Fiorentini 3b (0/3), Biscontri r (0/3), Proietti Petretti 2b (0/3), Maggio 1b (0/3), Riccucci ed (0/2).

SAN MARINO: 004 031 04 = 12 bv 15 e 1

GROSSETO: 000 000 00 = 0 bv 1 e 2

LANCIATORI: Quevedo (W) rl 5, bvc 1, bb 0, so 10, pgl 0; Baez (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 4, pgl 0; Kourtis (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Sosa Silva (L) rl 2.2, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 2; Oberto (r) rl 2, bvc 2, bb 3, so 2, pgl 4; Amoroso Sanchez (r) rl 2, bvc 6, bb 0, so 4, pgl 2; Marquez Coronado (f) rl 1.1, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 3.

NOTE: triplo di Di Fabio; doppi di Di Fabio (2), Celli, G. Garbella, N, Garbella ed Epifano.