Baby gang pesta a sangue minore in pieno giorno a Rimini per rubargli la catenina

| 08:44 - 27 Giugno 2021

Polfer (foto di repertorio).



Tre minorenni magrebini sono stati arrestati venerdì pomeriggio (25 giugno), intorno alle 15, dopo una violenta rapina a danno di un ragazzino, anch'egli un minore. Ma la baby gang in azione potrebbe essere formata da più di tre elementi. Come riporta il Corriere di Romagna, la Polfer ha fermato e arrestato i tre, indagati per l'ipotesi di reato di rapina aggravata: hanno circondato il ragazzino per rubargli la catenina, all'altezza del sottopassaggio del grattacielo, picchiandolo sotto gli occhi dei passanti. Una turista è intervenuta, venendo spinta dalla baby gang. La donna ha dato l'allarme, chiedendo aiuto in un ristorante posto nelle vicinanze. Per il ragazzino aggredito tanta paura e le cure al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rmini.