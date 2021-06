Baseball, San Marino: a Grosseto successo in gara1 (2-19 al settimo)

Sport

Rimini

| 21:05 - 26 Giugno 2021

Nicola Garbella (PHOTOBASS).

Vittoria in gara1 a Grosseto per il San Marino Baseball, che chiude al 7° una gara nella quale è stato davanti fin da subito e ha chiuso i conti con gli 8 punti del 3°. Finisce 19-2 un match in cui il vincente è Nicola Garbella e nel quale i Titani mettono a segno 10 extra-base su 18 valide. Da registrare il fuoricampo da due punti di Angulo e la prima valida in Serie A del classe 2003 sammarinese Tommaso Mancini.

LA CRONACA. Comincia forte Ferrini col doppio, lo segue Morresi col singolo a destra e accompagna i colleghi in base Celli grazie ai quattro ball del partente Cozzolino. Un lancio pazzo vale l’1-0, mentre la volata di sacrificio di Reginato spinge a punto il 2-0. È però botta e risposta, perché il BBC passa nel suo primo attacco e segna l’1-2 grazie alla volata di Ferretti dopo la base a Chelli e il doppio di Sarrocco su Luca Di Raffaele.

Al cambio di campo altro allungo sammarinese con tre punti. Arrivano i singoli di Epifano, Di Fabio (3-1) e Ferrini, la rimbalzante di Morresi (4-1), la valida di Celli, Angulo colpito e un lancio pazzo che fa entrare il 5-1.

Al 3° i conti sono chiusi da un big inning da otto punti. Sesto e settimo punto portano la firma di Ferrini (singolo a basi piene per il 7-1), poi volata di Morresi per l’8-1, doppio di Celli per il 9-1, doppio di Reginato per l’11-1 e doppio di Pulzetti per il 13-1.

Al 4° Oscar Angulo la spara fuori a sinistra sulla strada oltre lo Jannella per il fuoricampo del 15-1. Subito dopo ecco la prima valida in Serie A di Tommaso Mancini, un bel doppio al centro. Lo stesso Tommy va poi a segnare il 16-1 sul singolo di Epifano.

Nella parte basse della quarta ripresa arriva il secondo punto grossetano grazie alla combinazione Mercuri (singolo) – Biscontri (doppio), mentre tra 5° e 6° ecco gli ultimi tre punti dei Titani. 17-2 e 18-2 sono portati a casa al quinto dal doppio di Morresi e dal triplo di Lorenzo Di Raffaele, mentre il definitivo 19-2 del sesto arriva dopo l’errore sulla battuta di Pulzetti che spinge a casa Epifano.

Il tabellino

BBC ECOPOLIS GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 2-19 (7°)

SAN MARINO: Ferrini (Berardi 0/1) 1b (4/5), Morresi r (2/4), Celli (Floris 0/1) ec (2/3), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/2) 2b (1/2), Reginato (Mancini 1/3, N. Garbella) dh (1/2), G. Garbella ed/l (0/3), Epifano ss (3/3), Pulzetti 3b (2/5), Di Fabio es (1/4).

GROSSETO: Chelli ec (0/2), Sarrocco r (1/3), Ferretti ss (0/2), Mercuri (Ginanneschi 0/1) es (1/2), Fiorentini 3b (0/3), Biscontri dh/l (1/3), Proietti Petretti 2b (0/3), Maggio 1b (1/3), Riccucci ed (0/2).

SAN MARINO: 238 321 0 = 19 bv 18 e 1

GROSSETO: 100 100 0 = 2 bv 4 e 1

LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (i) rl 3.1, bvc 2, bb 1, so 5, pgl 1; N. Garbella (W) rl 2.2, bvc 2, bb 0, so 3, pgl 1; G. Garbella (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Cozzolino (L) rl 2.2, bvc 10, bb 4, so 1, pgl 12; Bulfone (r) rl 0.0, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1; Hidalgo Reyes (r) rl 3.1, bvc 7, bb 2, so 5, pgl 6; Biscontri (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Angulo (2p. al 4°); triplo di Lo. Di Raffaele; doppi di Sarrocco, Biscontri, Maggio, Ferrini (2), Morresi, Celli, Reginato, Mancini, Epifano e Pulzetti.