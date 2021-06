Al parco del Mulino Sapignoli tornano gli incontri letterari con gli autori del territorio

Attualità

Poggio Torriana

| 07:08 - 27 Giugno 2021

Mulino Sapignoli.



Tornano a Poggio Torriana, per il secondo anno consecutivo, gli appuntamenti con autori e autrici del territorio coinvolti nella presentazione delle loro recenti pubblicazioni.



Dopo il successo di pubblico dell’edizione 2020, torna per il secondo anno consecutivo, la rassegna di incontri con l’autore “I Giovedì d’Autore” presso il Parco del Mulino Sapignoli a Poggio Torriana.



Al fresco del prato, nella suggestiva cornice dell’antico mulino, sarà possibile ascoltare autori ed autrici alle prese con la presentazione delle loro ultime “fatiche letterarie” accompagnati da giovani del territorio in veste di interlocutori e moderatori.



Il progetto, ideato e sostenuto dall’ Assessorato ai Giovani del Comune di Poggio Torriana, con la collaborazione degli Amici del Mulino Sapignoli, che garantiranno l'apertura del museo per le visite e la promozione dell'associazione Oradaria, prevede cinque serate con ingresso gratuito e inizio previsto alle ore 20:45.



L'assessore ai Giovani, Francesca Macchitella, commenta con soddisfazione: "La nostra piccola rassegna arriva alla seconda edizione, dopo un anno lungo e complesso, con restrizioni sociali e paure legate alla salute. Questa estate auspico di rivedere il parco pieno di famiglie, di giovani di Poggio Torriana e non solo, le scelte dell'amministrazione continuano a mettere in luce i punti di forza del territorio, valorizzando i luoghi pubblici verdi, sicuri, all'aperto e di grande bellezza dal punto di vista storico e naturalistico. Grazie sin da ora della disponibilità delle autrici e degli autori, delle moderatici e dei moderatori che ci accompagneranno alla scoperta di nuovi libri tra luglio ed agosto. Iniziamo giovedì 15 luglio, non mancate!"



PROGRAMMA



15/07 Jennifer Guerra “Il corpo elettrico”

22/07 Michele Marziani “La cena dei coscritti”

29/07 Paolo Turroni “Cesena criminale”

05/08 Lorena Bianchi “Il viaggio non è privo di ombre”

26/08 Andrea Antonioli “Due mondi e una rosa per Anita”