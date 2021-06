Il medico 'cacciatore' di messaggi in bottiglia incanta il Club Nautico con le sue storie

Attualità

Rimini

| 07:08 - 27 Giugno 2021

La conferenza al Club Nautico di Rimini.



Per chiudere l’anno sociale, finalmente in presenza, il Soroptimist international club di Rimini ha scelto il club Nautico, che lo scorso 23 giugno ha ospitato Roberto Regnoli, protagonista della conferenza “Messaggi d’amore dal mare-sentimenti e storie affidati all’Adriatico”. Medico bolognese trasferitosi a Termoli da trent’anni, innamorato della natura e del mare in particolare, ha iniziato a trovare e poi collezionare messaggi in bottiglia, raccolti al confine tra Molise e Puglia. "Analizzando" quanto raccontano e svelano, ha in pratica coltivato una passione, cercando ove possibile di recuperarne i mittenti e i destinatari e instaurando rapporti o contatti con loro, anche tramite i media italiani e stranieri. Autore di libri sul tema e ideatore di un sito dedicato, ha coinvolto il pubblico nella sua strordinaria esperienza umana con semplicità ed ironia, mostrando anche dal vivo alcuni suggestivi o curiosi messaggi e sottolineando come, purtroppo, insieme alle bottiglie, gli uomini gettino nel mare Adriatico ogni tipo di rifiuto, stimolando così anche una riflessione sulla sostenibilità ambientale. Nel corso della serata è entrata ufficialmente nel club una nuova socia, Laura Baccarani, interior design.