Riapertura discoteche, ancora polemiche: "Capienze ridotte, tracciamento impossibile"

Attualità

Rimini

| 16:02 - 26 Giugno 2021

Al momento solo le discoteche all'aperto potranno riaprire a breve, anche se ancora non è stata fissata una data. Quelle al chiuso non sono ancora state menzionate, ma se anche potessero riaprire il prossimo autunno sarebbe oramai troppo tardi per mantenerle in vita. È quanto sostiene il sindacato dei locali da ballo Silb Emilia-Romagna. Per il suo presidente Gianni Indino i proprietari delle piste da ballo coperte, anche della Riviera Romagnola, "saranno costretti a vendere, perché non ci sono più gli elementi utili per poter pensare di svolgere un'attività di questo tipo. Almeno in Italia. Mentre all'estero si continua a fare. E già molti giovani hanno scelto delle spiagge non lontane", come quelle di Francia e Spagna per andarsi a divertire. "Là è già decisa la data di apertura" delle discoteche, ricorda il presidente che esorta: "qualcuno deve mettersi nei panni di questi imprenditori". Nemmeno le anticipazioni di queste ore sulla riapertura delle discoteche piacciono al Silb. "Siamo molto arrabbiati - prosegue Indino - Ancora una volta ci prendono in giro, sono ammalati di annuncite". A non andare giù, oltre alla mancanza di una data, sono le condizioni che potrebbero essere poste alla riapertura, come la capienza dimezzata e il tracciamento dei clienti, che riguarda anche i locali della costa romagnola. "Le imprese da me rappresentate sono sul piede di guerra - afferma Indino - Non si può pensare che dovremmo essere gli unici a dover tracciare tutti i nostri clienti, a lavorare con una capienza dimezzata. Voglio sperare che queste indicazioni siano fasulle". Queste condizioni "non ci consentirebbero di riaprire", i protocolli "dobbiamo deciderli insieme", conclude.