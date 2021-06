Rimini Calcio, la possibile sorpresa per il settore giovanile è Matteo Rugoletti

Sport

Rimini

| 15:39 - 26 Giugno 2021

Situazione fluida nel Rimini Calcio anche nel settore giovanile dopo la mancata riconferma di Ivano Bonetti. Potrebbe venire da Fano una delle due nuove figure che il club pare avere intenzione di ingaggiare: un responsabile tecnico ed uno organizzativo.

Si tratta di Matteo Rugoletti, classe 1987, ex giocatore dilettante, per anni a capo del settore giovanile del Fano ed in libera uscita dopo la retrocessione in serie D. A dare corpo ai boatos, che hanno iniziato a circolare da tempo, lo stretto rapporto col ds Andrea Maniero. Insieme, infatti, hanno frequentato il corso da direttore sportivo nel 2016. Rugoletti è stato visto più volte al Romeo Neri, da ultimo nella partita contro il Ghivizzano al fianco dell'amico-collega da poco sbarcato in riva all'Adriatico. E' stato avvistato anche a cena sempre al fianco di Maniero al ristorante Auriga, il noto ritrovo di personaggi del calcio locale. Insomma, c'è più di una indiscrezione. Evidentemente anche nel settore giovanile Maniero vuole costruire uno staff di sua assoluta fiducia.

E' in corso comunque il casting e le sorprese potrebbero non mancare. Ad esempio, tra gli altri è stato fatto un colloquio con Pierangelo Manzaroli, già tecnico di tutte le Nazionali del Titano (B-U21-A) e responsabile dell'attività di base della Football’s Future di Riccione che ha in Firmino Pederiva il direttore tecnico. Sono state prese informazioni su Francesco Lunardini.

Sul territorio sono tante le risorse che potrebbero essere utili alla causa a cominciare da Aldo Righini a Valter Berlini, solo per citare gli ultimi ad avere ricoperto con profitto un ruolo di responsabilità nel club. Quanto a Valter Sapucci, da anni l'anima della Scuola Calcio Garden, difficilmente lascerà il suo ruolo, ma in presenza di un progetto serio, coinvolgente, c'è da scommettere che il Garden e così tutte le altre società locali dopo un periodo di freddezza sarebbero ben felici di collaborare col Rimini Calcio.

ste.fe.