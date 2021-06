Coronavirus Rimini: un solo caso, in regione sono 65

Attualità

Rimini

| 15:28 - 26 Giugno 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 26 giugno 2021.



A Rimini un caso di contagio al nuovo coronavirus, sintomatico. In totale finora 15 casi totali. Rimangono due le persone ricoverate in terapia intensiva in ospedale. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 23 nuovi casi e Parma con 18; seguono Cesena (6), Reggio Emilia (4), quindi Bologna, il Circondario Imolese e Ravenna (tutte con 3 nuovi casi); poi Piacenza e Ferrara (entrambe 2 nuovi casi) e infine Rimini (1); nessun nuovo caso registrato a Forlì.



In totale 65 nuovi casi su 23.117 tamponi (tasso di positività 0,3%), con la conferma del calo dei ricoveri: in terapia intensiva sono 27 (-2 ), 185 quelli negli altri reparti Covid (-3). Nessun decesso in regione. Sul fronte vaccinazioni, 1.349.749 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.