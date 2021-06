Scontro alla rotonda sulla Marecchiese, ferito un ragazzino in scooter

Cronaca

Rimini

| 15:12 - 26 Giugno 2021

Lo scooter a pezzi dopo l'incidente.



Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio (sabato 26 giugno), intorno alle 14.30, a Spadarolo di Rimini, sulla strada Marecchiese: nello scontro tra una Nissan guidata da una donna e uno scooter 50 cc di cilindrata, ha avuto la peggio il conducente di quest'ultimo mezzo, un ragazzino minorenne, soccorso dal personale della Croce Verde Novafeltria, intervenuta con ambulanza e automedica. Da una prima ricostruzione, l'automobile è entrata nella rotonda da via Pennabilli, ma mentre si dirigeva verso monte, ha impattato contro lo scooter che percorreva la Marecchiese, in direzione monte-mare. Il ragazzino è stato soccorso: fortunatamente non sembrava ferito in modo grave. Forti i rallentamenti al traffico in direzione Rimini.