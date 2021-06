Rimini: un parco per ricordare la piccola Giuliana e le vittime della strage di Ustica

Attualità

Rimini

| 13:22 - 26 Giugno 2021

Il parco intitolato alle vittime riminesi della strage di Ustica.



Si è svolta questa mattina (sabato 26 giugno) la cerimonia d'intitolazione del "Parco della memoria di Ustica – Giuliana Superchi, Marco Volanti, Pier Paolo Ugolini", la riqualificata area verde vicina allo stadio comunale Romeo Neri, tra le vie Balilla e Sartoni, di fianco alla scuola dell'infanzia "Zavalloni". Un modo per rendere vivo il ricordo delle tre vittime riminesi della strage, tra cui Giuliana Superchi, di soli 11 anni.



Alla cerimonia erano presenti i familiari delle vittime, la presidente dell'Associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica", Daria Bonfietti, il viceprefetto di Rimini Patrizia De Angelis e l'assessore all'ambiente e all'identità dei luoghi del Comune di Rimini, Anna Montini. Presente anche Claudio Casadei, fratello di Flavia, vittima della strage alla stazione di Bologna.



Il ricordo di Ustica prosegue domani (domenica 27 giugno), quando la Presidente del Consiglio Comunale, Sara Donati, sarà a Bologna per partecipare in rappresentanza del Comune di Rimini alla cerimonia celebrativa ufficiale che si svolgerà alle 11 a Palazzo d'Accursio.