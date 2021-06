Sport

Rimini

| 13:14 - 26 Giugno 2021

Il tecnico Alessandro Mastronicola (foto Venturini).



E' arrivata la ufficialità. Il Rimini FC comunica che il 30 giugno si interromperà il rapporto di collaborazione con il mister Alessandro Mastronicola. A Mastronicola e a tutto il suo staff vanno i sinceri ringraziamenti della Società per il lavoro svolto con impegno e professionalità e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Il Club comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo tecnico biancorosso.