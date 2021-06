Santarcangelo Calcio: Giacomo Mugellesi è il nuovo allenatore

Sport

Giacomo Mugellesi è il neo allenatore del Santarcangelo Calcio.



Giacomo Mugellesi, ex Novafeltria e Spontricciolo, è il nuovo allenatore del Santarcangelo Calcio, formazione di Terza Categoria che aspetta il ripescaggio in categoria superiore. In merito il dg Mario Zavatta ha precisato: "Chiederemo alla FIGC la possibilità di un ripescaggio almeno di una categoria, di più non dipende da noi. Valuteremo eventuali proposte sempre con molta attenzione e senza correre troppo, con un occhio a tutte le dinamiche. La piazza di Santarcangelo è importante, noi cerchiamo di dare il massimo facendo le cose fatte bene: siamo tutti qua per raggiungere importanti risultati sportivi".



Il neo allenatore Mugellesi è pronto a iniziare la nuova avventura in gialloblu: "Ho trovato un’organizzazione fantastica con un modo di pensare che si avvicina moltissimo al mio, c’è un progetto tecnico da poter intraprendere coi ragazzi giovani: questo mi ha dato particolarmente voglia di cominciare questa nuova avventura. Sono contento di iniziare, i presupposti ci sono tutti e siamo al lavoro per allestire la rosa per il campionato. La categoria che disputeremo ci interessa poco perché il progetto va oltre, questa cosa mi piace e mi ha colpito".



Sul fronte mercato, il ds Luca Scattolari ha dichiarato: "Ad oggi siamo in attesa delle date di inizio campionato, consapevoli che viviamo periodi di grossi dubbi. Bisogna sempre cercare di farsi trovare pronti a tutto, il mister mi ha chiesto di iniziare la preparazione nel giro di due settimane! La sua voglia di iniziare è tanta e contagiosa, ma sappiamo che abbiamo delle tempistiche da rispettare. In questa prima fase aspettiamo le scadenze per i tesseramenti anche nel rispetto delle altre società. Speriamo prima possibile di poter andare più nel concreto".