A Coriano sempre meglio la raccolta differenziata

La sindaca Spinelli e l'assessora Pazzaglia.

In occasione dell’uscita dei dati di ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) l’amministrazione fa il punto sulla raccolta rifiuti. Coriano continua essere ai primi posti nella raccolta differenziata grazie all’impegno continuo volto a perfezionare il sistema di raccolta e grazie alla sempre crescente costanza dei suoi cittadini.



“Il sistema di raccolta porta a porta continua a dare buoni risultati in termini di raccolta differenziata – afferma Anna Pazzaglia (assessore all’Ambiente) - . Si è passati dal 68% di raccolta differenziata nel 2017 fino ad arrivare nel 2020 al 86,2%. Dal 2019 al 2020 si sono ridotti i rifiuti indifferenziati (quelli che vengono bruciati nell’inceneritore ) di circa 80.000 tonnellate. Si riscontra inoltre l’aumento del compostaggio domestico dei rifiuti organici, che comporta l’utilizzo da parte dell’utente della compostiera (da richiedere gratuitamente al centro ambiente in via Piane). Oltre ad essere un fattore estremamente confortante dal punto di vista della consapevolezza ambientale, dobbiamo ricordare che Hera riconosce uno sconto del 5% della parte fissa della tariffa agli utenti che utilizzano e dichiarano l’autocompostaggio.”



“Siamo estremamente soddisfatti, abbiamo fatto una scommessa sulla raccolta Porta a Porta in netto anticipo, investendo tanta energia e la stiamo vincendo.” - sottolinea il sindaco Domenica Spinelli.