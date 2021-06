Fitness in festa, riapre lo Steven, storica palestra riminese

Attualità

Rimini

| 12:05 - 26 Giugno 2021

La palestra Steven.

La lunga attesa è terminata, dopo la pausa dovuta alla pandemia e sfruttata per importanti interventi dedicati all’efficientamento energetico e agli impianti di condizionamento degli ambienti, lunedì 28 giugno riaprirà ufficialmente al pubblico lo Steven Sporting Club, lo storico centro fitness di Rimini gestito dalla stessa proprietà della Polisportiva Garden.

Nelle ultime settimane i clienti Steven hanno potuto usufruire di tutte le attività proposte al Garden ma da lunedì 28 giugno potranno tornare a “casa”, nella sala pesi completamente attrezzata, l’area funzionale e le macchine cardio Technogym e Matrix di ultimissima generazione, in un ambiente con molteplici spazi dove è possibile fare attività in totale sicurezza anche grazie alla profonda sanificazione di impianti e attrezzature.

Ad accompagnare i clienti ci saranno sempre gli storici istruttori qualificati e qualche new entry, con un’ampia varietà di corsi fitness e sedute di Personal Training.

Oltre alle novità già presenti, all’orizzonte si intravedono nuovi progetti che prenderanno vita nei prossimi mesi: ci sarà un palinsesto dedicato all’olistico con corsi e attività ad hoc in un momento storico dove la salute fisica è strettamente legata a quella della mente. Ma questa non sarà l’unica novità, lo Steven accoglierà nei suoi ambienti “suite della salute” ognuna delle quali dedicata a specifiche aree del fitness, mentre periodicamente verranno proposte attività a sorpresa per un palinsesto in continuo movimento.



Per festeggiare la riapertura e riavvicinare all’attività fisica le tante persone che non hanno potuto frequentare la palestra nei mesi invernali, lo Steven anticipa l’autunno e propone l’abbonamento Summer Promotion grazie al quale si potrà frequentare il centro gratuitamente nei mesi estivi con ingressi illimitati sia allo Steven che al Garden e accesso illimitato a tutti i corsi dei due centri per poi cominciare a pagare il rinnovo nei mesi autunnali.