Un boato, poi le fiamme: incendio al complesso Leon Battista Alberti: coinvolti un furgone e due auto

Cronaca

Rimini

| 11:42 - 26 Giugno 2021

Le fiamme del rogo.

Prima un gran boato, poi le fiamme: paura questa mattina, sabato 26 giugno, nel parcheggio del centro residenziale Leon Battista Alberti, sulla via Flaminia a Rimini. Erano le 10 e 20 circa, due operai erano al lavoro per l’installazione dei cavi di fibra ottica: stavano cercando di azionare un compressore a bordo di un furgone Fiat Ducato, quando una scintilla ha scatenato improvvisamente le fiamme. Gli operai hanno cercato invano di spostare il furgone, l’incendio ha subito attecchito su alcune auto parcheggiate di fianco: una Fiat Panda è andata completamente distrutta mentre sono ingenti i danni ad una Lancia Y. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio. Fortunatamente non ci sono feriti, ma tanta è stata la paura per i residenti che hanno temuto il peggio. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.