Pallinari di nuovo in azione: allontanate tre batterie sui viali della Marina, 16 i verbali per prostituzione

Attualità

Rimini

| 11:16 - 26 Giugno 2021

Gioco delle tre campanelle.

Proseguono i servizi di presidio del territorio condotti dalla Polizia Locale di Rimini, impegnata per il mese di giugno in una serie di pattugliamenti mirati alla tutela della sicurezza urbana su tutto il territorio comunale.

Ieri sera gli agenti della Polizia giudiziaria, in parte in borghese e in parte in divisa, coadiuvati dall’unità cinofila, sono intervenuti in particolare lungo i viali della marina di Rimini sud, allontanando tre batterie di pallinari presenti tra viale Vespucci, Piazzale Kennedy e Miramare ed elevando otto verbali. Sempre alta l’attenzione sul fronte del contrasto alla prostituzione su strada, con i controlli che hanno portato a sedici sanzioni. Gli agenti sono inoltre intervenuti per allontanare e sanzionare alcune persone che bivaccano in centro storico, mentre in zona Celle è stata allontanata una carovana di nomadi che si era da poco insediata in uno spazio pubblico senza autorizzazione.