Riccione, una commissione di indagine sulla gestione della piscina comunale

Attualità

Riccione

| 09:46 - 26 Giugno 2021

Gestione della piscina comunale sotto inchiesta.

Il prossimo Consiglio comunale a Riccione, mercoledì prossimo, andrà ai voti sull'istituzione di una commissione di indagine per far luce su ogni aspetto del rapporto tra Comune e Polisportiva che gestisce la piscina comunale. Si vuole dunque fare luce su "eventuali irregolarità- spiegano dal Comune- e le relative responsabilità politiche ed amministrative, anche in relazione all'utilizzo di fondi pubblici". Come da regolamento, il presidente della commissione dovrà essere il consigliere comunale appartenente al gruppo di minoranza, i lavori non saranno pubblici e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione della relazione in Aula. La maggioranza, subito dopo aver appreso l'intenzione dell'opposizione di chiedere la commissione di inchiesta, si è unita all'istanza, anche perché senza non vi sarebbero stati i voti sufficienti all'approvazione, ricorda il presidente del consiglio comunale, Gabriele Galassi. Si attiva infatti su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. "Vista la natura di servizio pubblico riteniamo che una commissione di indagine consiliare sia un modo per far chiarezza. Tutte le istanze, quella della maggioranza e quella della minoranza, alla presidenza del consiglio comunale chiedono che si parta dal 2004 ad oggi".