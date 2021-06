Sport

Rimini

| 09:44 - 26 Giugno 2021

Il tecnico Marco Nesi.

E' Marco Nesi il nuovo allenatore del Mezzolara Calcio. Nato a Vergato nel 1973, ha all'attivo tre stagioni come allenatore in Eccellenza sulla panchina del Granamica e cinque anni come mister nelle giovanili del Granamica e del Progresso. Inoltre, ha vestito la maglia bianco-azzurra per quattro stagioni a partire dalla 2000/01, prima stagione in Serie D del Mezzolara. Prende il posto di Romulo Togni.