Aperto il nuovo parcheggio sul lungomare Spadazzi: a Miramare 46 nuovi posti auto

Attualità

Rimini

| 09:14 - 26 Giugno 2021

Lungomare Spadazzi.

Ha aperto il nuovo parcheggio a raso a servizio del lungomare Spadazzi a Miramare, opera che fa parte della riorganizzazione della mobilità e della sosta legata al tratto 8 Parco del Mare. Si tratta di 46 posti auto nuovi, attraverso l’adeguamento di uno spazio di 1.300 mq che nasce all’incrocio tra il Lungomare Spadazzi e Via Latina. Nella primissima fase il parcheggio sarà gratuito, poi verrà istituita una tabella tariffaria. L’intervento è stato realizzato attraverso l’utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, così come indicato dalle linee guida progettuali del Parco del Mare. Il sottofondo del parcheggio è in materiale drenante ,che consentirà di conservare la permeabilità dei suoli e favorire il defluire delle acque meteoriche.