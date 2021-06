Rimini Calcio: l'ex Alessandro Porchia nuovo direttore sportivo della Samb

Sport

Rimini

| 18:51 - 25 Giugno 2021

Alessandro Porchia oggi e nel riquadro ai tempi della militanza biancorossa.



L’ex difensore centrale del Rimini (tre stagioni in serie B dal B (2005-2008) Sandro Porchia, è il nuovo ds della Sambenedettese. Mentre il tecnico sarà Massimo Donati, il quale da calciatore ha vestito maglie di club prestigiosi (Atalanta, Milan, Parma, Torino, Sampdoria, Celtic, Messina, Palermo, Verona e Bari). Porchia ha lavorato cinque anni nel settore giovanile del Palermo, prima come coordinatore tecnico e poi come responsabile. Poi è passato al Trapani, sempre in qualità di responsabile del settore giovanile e avrebbe dovuto rivestire la carica di ds, ma purtroppo la società è fallita. Sandro Porchia è stato giocatore anche di Crotone, Grosseto, Cosenza e Bassano. A Sandro in bocca al lupo per il nuovo incarico.