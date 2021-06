Calcio Eccellenza, Victor San Marino: duello Lilli-D'Amore per la panchina

Sport

Repubblica San Marino

| 17:37 - 25 Giugno 2021

Il tecnico Simone Lilli.

Victor San Marino – la squadra nascente della Repubblica di San Marino che parteciperà presumibilmente al campionato italiano di Eccellenza – sta prendendo forma dopo aver risolto alcuni ostacoli burocratici. Per bocca del presidente Luca Della Balda, i vertici del calcio del Titano, quelli del Cons unitamente al Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, in un recente summit hanno convenuto il pieno appoggio all’iniziativa del neonato club sammarinese. Il viatico politico, per così dire, per ottenere dalla Federcalcio italiana il titolo di Eccellenza. A breve partirà una lettera a Roma per chiedere il ripescaggio della nuova società.

Il Victor San Marino vestirà la maglia a strisce biancoazzurre verticali, giocherà ad Acquaviva gran parte dei match di campionato e quelli di cartello al San Marino Stadium e si allenerà tutta la stagione a Torre Pedrera. Si sovvenzionerà attraverso sponsor e azionariato popolare, l'intenzione dei promotori è allestire una squadra competitiva già alla prima stagione.

Il tecnico sarà italiano: ballottaggio tra Simone Lilli, ex tecnico della Marignanese Cattolica, e Gianni D'Amore, artefice della promozione in serie C del Pesaro a spese del Matelica. La squadra verrà allestita con un mix tra giovanissimi ed esperti. Già contattati giocatori della Nazionale sammarinese: Mirko Palazzi, Dante Rossi, David Tomassini. Il centravanti potrebbe essere una vecchia conoscenza del San Marino Calcio come il veterano Emiliano Olcese (classe 1983).