Ministro D'Incà nel riminese, tra aziende e candidati M5s

Attualità

Cattolica

| 16:52 - 25 Giugno 2021

Mariano Gennari e Federico D'Incà.

Tour in Romagna del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, per confrontarsi con i candidati del M5s e di coalizione alle prossime amministrative e visitare aziende del territorio. "Questa mattina sono stato a Cattolica, una città che, sotto la guida del sindaco Mariano Gennari ha investito tanto in turismo sostenibile e servizi ai cittadini. Gennari è riuscito ad utilizzare al meglio le risorse del comune ottenendo grandi risultati. Una città che registra 1,8 milioni di presenze turistiche all'anno e su cui è giusto investire", scrive su Facebook il ministro, che ha visitato anche la Ferretti Yachts. L'azienda dà lavoro a 3.200 persone e "ha scelto di affidarsi all'artigianato italiano per costruire le imbarcazioni", sottolinea D'Incà. "Sono stato al porto di Cattolica che, nonostante le difficoltà comuni a tanti porti italiani, continua ad essere il punto di riferimento di una marineria di circa 150 imbarcazioni che, con l'indotto, dà lavoro a migliaia di persone". Dopo Cattolica il ministro è stato a Monte Colombo, sempre in provincia di Rimini, per presentare la candidatura a sindaco di Shelina Marsetti, consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle. "Shelina, come me, sa bene quale possa essere la forza della fusione e della collaborazione tra Comuni ed è in questo senso che sta impostando la sua proposta elettorale. A lei - ha scritto D'Incà - faccio i miei in bocca al lupo auspicando che il modello di collaborazione di cui si è resa protagonista possa diventare un esempio da seguire".