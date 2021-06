Coronavirus: a Rimini un caso sintomatico, 5 decessi in regione

Attualità

Rimini

| 16:06 - 25 Giugno 2021

Bollettino Covid 25 giugno 2021.



A Rimini 4 casi di contagio al nuovo coronavirus, uno sintomatico. In totale, nei primi cinque giorni della settimana, 14 casi totali. Rimangono due le persone ricoverate in terapia intensiva in ospedale. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 26 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia e Modena (entrambe con 7); quindi Bologna (5), Rimini (4) e Cesena (3); poi Ravenna e il Circondario imolese (2 casi ciascuna), e Forlì (1). Nessun nuovo caso registrato a Piacenza e Ferrara.



In totale 57 nuovi casi su 18.947 tamponi (tasso di positività 0,3%), con la conferma del calo dei ricoveri: in terapia intensiva sono 29 (-1), 188 quelli negli altri reparti Covid (-8).. Cinque decessi comunicati, nessuno per il territorio riminese. Sul fronte vaccinazioni, 1.332.661 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.