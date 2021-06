Cruisin’ riporta in scena a Riccione il mondo della danza

Eventi

Riccione

| 16:03 - 25 Giugno 2021

Ballerina (foto di repertorio).

Far vivere esperienze indimenticabili a tutti i bambini e ragazzi che sono guidati dalla passione per la danza: questa è ancora una volta la mission di Cruisin’. Un consolidato concept di “evento” che coniuga un’offerta formativa di elevata qualità artistica ad un insieme di iniziative volte a stimolare il talento e a promuovere la diffusione della cultura attraverso l’attività aggregativa.



Dal 26 al 30 luglio Cruisin’ riporta in scena il mondo della danza, dopo questo complesso periodo che ha rappresentato per il settore una lunga pausa di inattività e assenza di condivisione.



La Città di Riccione, che patrocina gli eventi, accoglie i ballerini e le loro famiglie nelle strutture ricettive garantendo un tessuto cittadino stimolante e ricco di proposte che si sposa al meglio con lo spirito dinamico e creativo delle manifestazioni.



Riccione Estate Danza e Mc Summer (la prima edizione estiva dell’Mc Hip Hop Contest), forti del loro consolidato riconoscimento nel settore, tornano con un’energia rinnovata, un impegno più ampio e condiviso ed uno sguardo progettuale al futuro grazie alla compartecipazione di Apt Servizi Emilia Romagna e all’inserimento nel cartellone di Riviera Danza 2021, manifestazione di sistema che coinvolge i comuni costieri della Romagna promossa da Apt Emilia Romagna e Visit Romagna.



Le edizioni 2021 sono progettate con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la danza e i valori delle tradizioni e dell’accoglienza, identificando la Riviera come un territorio ideale per gli amanti della danza. La mission è quella di promuovere la vacanza sportiva e di entertainment, non solo in Italia ma anche all’estero, al fine di innalzare il livello di internazionalizzazione.



Giunto alla sua tredicesima edizione Riccione Estate Danza in programma dal 26 al 29 luglio 2021, è l’evento estivo di riferimento per i ballerini che scelgono la formazione di grande prestigio, che desiderano accrescere e sviluppare il loro talento alla scoperta di nuovi e sempre più importanti orizzonti.

L’edizione ‘21 di Red presenta 28 docenti di fama internazionale pronti ad offrire la loro professionalità a giovani danzatori provenienti dalle varie regioni d’Italia, in una serie di performance e lezioni di danza classica, moderna e contemporanea. Nelle ampie sale del Palazzo del Congressi di Riccione, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza anti-covid richieste, sono in programma due percorsi di studio che vedono protagonisti coreografi ed insegnanti del panorama nazionale ed europeo.



We Dance è il percorso di studio rivolto ai ballerini più giovani (under 14) che ogni giorno hanno in programma lezioni di danza classica, modern, contemporanea e hip hop. Nel corso della settimana i ballerini partecipano anche a laboratori che hanno l’obiettivo di creare una vera e propria performance.



Quattordici coreografi di grande esperienza e prestigio guidano i ragazzi in un percorso che coniuga studio e divertimento: Federica Guerra, Simone Stella, Ilenia Serinelli, Michela Bulgarelli, Barbara Meli, Ketty Doglioli, Antonio Carrasco, Mattia Del Vecchio, Alessia Goldoni, Alessia Molinari, Tarek, Mirko Paparusso, Barbara Ante, Vittoria Markov.



Red è il percorso di formazione rivolto ai ballerini più grandi che prevede un ampio programma di lezioni di danza classica, modern suddiviso in due diversi livelli (base/intermedio e avanzato).



Sono quattordici i docenti presenti di grande professionalità e competenza, volti molto conosciuti e amati dai ballerini.



Riccione Estate Danza è anche una grande occasione di divertimento e condivisione per tutti i partecipanti, mercoledì 28 luglio l’appuntamento è con Riccione Danza Express, una divertente sfida organizzata da Cruisin’ che si svolge presso le strade e i luoghi più rappresentativi di Riccione. Un’idea originale e unica che permette di coniugare la danza e l’intrattenimento alla promozione della città e che permette di far conoscere servizi ed attività commerciali ai ballerini provenienti dalle diverse regioni italiane.

La serata di giovedì 29 luglio dalle ore 21.00 in Piazzale Ceccarini è interamente dedicata allo spettacolo con il concorso Dancexperience che intende promuovere e sostenere lo sviluppo dell’arte e premiare i migliori talenti espressi nella ricerca interpretativa e coreografica della danza classica, moderna e contemporanea. Il concorso è riservato ballerini solisti, passo a due, gruppi che presentano un lavoro coreografico ed interpretativo capace di esplorare le aree della danza.





Dal 28 al 30 luglio 2021, la street dance torna protagonista con l’Mc Summer 2021, la prima edizione estiva dell’Mc Hip Hop Contest, l’evento hip hop di riferimento che lo scorso anno ha festeggiato la venticinquesima edizione e che da tredici anni, nei primi giorni di gennaio, trasforma Riccione nella capitale mondiale dell’urban dance con stage, spettacoli, contest e battle. Vista l’impossibilità di svolgersi nel gennaio 2021, l’Mc Hip Hop Contest ha deciso di presentare un’edizione speciale completamente rivisitata, che, però, mantiene inalterata l’energia e l’emozione che caratterizzano da sempre questo grande appuntamento. Tante le occasioni proposte ai ragazzi per esibirsi e mostrare il loro talento nelle location più rappresentative della città di Riccione, sfide e performance portano l’energia dell’urban dance nelle strade e nelle piazze del paese. L’Mc Summer è, dunque, una grande occasione per poter tornare a studiare con coreografi di fama internazionale, seguendo un ricco programma di lezioni sui diversi stili dell’hip hop in programma al Palazzo del Turismo e al Palazzo dei Congressi di Riccione.