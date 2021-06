Erba Vita New Rimini domenica chiude la prima fase del campionato contro Itas Mutua Rovigo

Sport

Rimini

15:40 - 25 Giugno 2021

In foto: La squadra di Erba Vita New Rimini al Ponte di Tiberio.

Ultima giornata della prima fase. Domenica Erba Vita New Rimini ospita Itas Mutua Rovigo nelle due gare in programma a Riccione alle 11.00 e alle 15.30, entrambe in diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e di Icaro Sport.



Reduce dalla prima doppietta stagionale e dall’aver lasciato dietro in classifica OM Valpanaro Bologna, domenica i ragazzi di Mike Romano affronteranno la seconda forza del girone E. All’andata i riminesi persero 6-1 la prima gara, mentre la seconda fu interrotta per maltempo quando erano in vantaggio 3-0 al quarto inning.



“Vincere bene contro gli Athletics ci ha rinfrancati - il commento del manager Mike Romano - e ora con il morale alto ci apprestiamo a chiudere la prima fase, che nel nostro programma serve a rodare la squadra facendo ruotare tutti i ragazzi sul diamante. Il Rovigo è una squadra tosta, ha ottime individualità e sarà un bel banco di prova. Nella seconda fase non troveremo nessuna avversaria di queste prime giornate, si preannuncia un girone molto equilibrato. Comincerà un campionato nuovo e stavolta con una grande posta in palio, la salvezza. Stiamo bene, stiamo crescendo, ho fiducia in questi ragazzi e nella loro determinazione”.



In settimana, nel meraviglioso scenario della piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio, la squadra ha realizzato un servizio fotografico, le cui immagini saranno utilizzate nelle azioni di comunicazione e nelle relazioni con gli sponsor. Un grazie particolare dalla società al fotografo Riccardo Gallini.