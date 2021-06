Elezioni Rimini: Lega sponsorizza l'ex sindaco di Bellaria Ceccarelli

Attualità

Rimini

| 15:19 - 25 Giugno 2021

Enzo Ceccarelli.



La parlamentare Elena Raffaelli e il consigliere comunale di Rimini Matteo Zoccarato rilanciano, per il centrodestra, l'ipotesi dell'ex sindaco di Bellaria Igea Marina Enzo Ceccarelli come candidato a primo cittadino. Evidenziano i due leghisti: "E' lungimirante chi, dal centrodestra e dal civismo, ha capito che la scelta del candidato sindaco deve cadere su un uomo di esperienza, solido, con i piedi per terra, gran conoscitore delle dinamiche in gioco. Insomma una vera alternativa, in ogni senso, a qualunque candidato PD”.



In una nota fortemente critica verso il Pd e l'amministrazione comunale di Rimini, accusata di aver vissuto di rendita "spendendo le risorse accumulate nel passato", Raffaelli e Zoccarato parlano di "proposta lungimirante della Lega", in quanto Ceccarelli "possiede tutte le caratteristiche di un amministratore serio e capace". L'ex sindaco di Bellaria ha già dato la propria disponibilità a guidare una squadra che, spiegano i due politici leghisti, "dovrà essere scelta attingendo alle migliori competenze del mondo civico e politico".