Il Comune di Cattolica premia alcuni dei suoi turisti più "fedeli"

Attualità

Cattolica

| 14:50 - 25 Giugno 2021

Consegna delle targhe.

L'Assessore al Turismo del Comune di Cattolica, Nicoletta Olivieri, si è recata presso la spiaggia "I Delfini Beach Village" per incontrare e premiare quattro turisti affezionati alla Regina dell'Adriatico.

Un piccolo momento di festa dedicato alla coppia Aldo e Nunzia, alla loro figlia Elisabetta con il marito Gaetano. Aldo, classe 1947, è originario di Crotone ma vive a Bologna ed è arrivato a Cattolica per la sua prima in vacanza oltre 50 anni fa, n el 1970. L'anno successivo si unì la moglie Nunzia che è nata, invece, a Canosa di Puglia. Nel 1976 nasce la figlia Elisabetta che da quell'anno non perde un soggiorno con i genitori a Cattolica. Infine, arriva anche Gaetano che fa coppia con quest'ultima e dal 1980 è sempre stato fedele alle vacanze nella Regina.



Immancabile il momento del brindisi con la consegna della doppia "targa fedeltà" alla presenza di Roberto Baldassari, loro bagnino di fiducia, e della Olivieri. Quest'ultima ha anche omaggiato i vacanzieri del brand book cittadino ed altro materiale turistico conl'augurio di ritrovarsi ancora nelle prossime stagioni per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.