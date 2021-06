I venerdì sera di Santarcangelo si animano con la shopping night

| 14:47 - 25 Giugno 2021

Tempo di estate, tempo dei venerdì sera di Santarcangelo. Come da tradizione ormai decennale i venerdì sera estivi diventano un'appuntamento fisso per godersi il centro città, tra un aperitivo, una cena o un gelato. Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) offrirà un intrattenimento musicale costante in tutto il centro, grazie alle performance di 5 gruppi musicali che si esibiranno dalle 21:00 alle 23:00.



Alex Bertozzi, del Direttivo di Città Viva, commenta così l'apertura delle shopping night: "I venerdì sera estivi di Santarcangelo sono ormai un marchio di fabbrica della Città, tanto da ispirare la frase Andiamo a Santarcangelo che c'è sempre qualcosa da vedere. Portare avanti questi appuntamenti, anche in periodo Covid, è per noi motivo di orgoglio; ci piace regalare a Santarcangelo e ai suoi ospiti una serata piacevole, ispirante, fra un aperitivo e una cena, accompagnati da bella musica e circondati dalla bellezza della nostra città"



Ad arricchire la serata di venerdì 25, e anche quella di sabato 26 giugno, in Piazza Ganganelli sarà presente il Mercatino degli Artigiani, con oltre 30 piccoli espositori con i loro piccoli e grandi tesori fatti a mano.



A questo primo appuntamento seguiranno altre 3 Shopping Night speciali:



Venerdì 23 luglio, lungo le vie del centro di Santarcangelo, avrà luogo la seconda edizione de “La Notte della Luna” fra melodie celtiche, cartomanzia e musiche antiche;



Mentre venerdì 30 luglio e 27 agosto, lungo le vie del centro città, si terrà la prima “Family Night”: una serata dedicata alle famiglie con i giochi di una volta per far divertire i più piccoli, il Mercatino dei Bambini e intrattenimento per tutta la famiglia.