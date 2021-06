Torna il San Marino Photo Cosplay, il più grande photoset della Repubblica

Eventi

| 14:40 - 25 Giugno 2021

San Marino Photo Cosplay (foto di repertorio).

Il 26 e 27 giugno a San Marino andrà in scena la seconda edizione di uno degli eventi fotografici di riferimento del settore cosplay.



San Marino Photo Cosplay non è un semplice evento fotografico ma è il più grande photoset della Repubblica di San Marino.



Lo scopo dell'evento è quello di permettere ad un numero selezionato e limitato di fotografi e cosplayers iscritti, di realizzare dei set fotografici esclusivi di alto livello usufruendo di una serie di location selezionate e distribuite sul territorio di tutti e 9 i Castelli della Repubblica.

In questo modo si potrà dare lustro e visibilità a tante bellissime zone della Repubblica che normalmente non vengono visitate dai turisti, rendendo così partecipi all'evento tutti i Castelli.

Base operativa di quest'anno sarà il Castello di Serravalle dove ci si ritroverà all'Info Point allestito per l'occasione e dal quale ci si sposterà in tantissime zone.

Novità di questa edizione saranno le aree del Parco Laiala di Serravalle, La Fossa del Re ad Acquaviva, i Mulini di Canepa a Santa Mustiola, le Gallerie sul territorio, il Treno Bianco Azzurro nella zona ex-stazione e persino un maneggio.

Non mancheranno neppure le prenotazioni alle Torri in Centro Storico dove, grazie alla collaborazione con gli Istituti Culturali, un folto gruppo di fotografi e figuranti in costume potrà sbizzarrirsi con scorci panoramici mozzafiato.



Gli oltre 40 fotografi e cosplayers selezionati realizzeranno fotografie che avranno un duplice scopo: arricchire il loro portfolio professionale con scatti fatti in location esclusive e "regalare" al Paese foto che potranno essere usate gratuitamente dai vari Capitani di Castello per la promozione locale.



Inoltre, le foto della precedente edizione hanno preso parte ad una mostra nel Castello di Fiorentino e sono state poi usate per allestire una mostra in Centro Storico durante San Marino Comics Festival, inserendole nelle vetrine dei negozianti aderenti.



Per San Marino Photo Cosplay si prospetta un'edizione di successo, grazie all'organizzazione di San Marino Comics e del Comitato Organizzatore dell'evento Photo Cosplay.



Per info e dettagli: www.sanmarinophotocosplay.com

Le foto sono ©San Marino Comics - credits sulla pagina Facebook @smphotocosplay