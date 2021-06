Tennis, per Picchione stop nei quarti al torneo ITF di Antalya

Sport

Repubblica San Marino

| 14:17 - 25 Giugno 2021

Andrea Picchione in azione.

Si interrompe nei quarti di finale la corsa di Andrea Picchione nelle “Antalya Series”, torneo Itf Future in svolgimento nella località turistica turca (15.000 dollari, terra).

L’allievo della Galimberti Tennis Academy, come era accaduto un paio di settimane fa negli Internazionali su erba di Gaiba, ha superato le qualificazioni, grazie alle affermazioni per 75 57 10-4 sul tedesco Dominique Graf, per 61 76(4) sul giapponese Daiki Yoshimura e nel turno decisivo per il main draw per 63 64 sul polacco Pawel Cias, prima testa di serie delle “quali”, quindi ha piazzato altri due colpi nel tabellone principale. Il 23enne aquilano ha infatti eliminato per 63 62 il francese Mathieu Perchicot, terzo favorito del torneo, poi al secondo turno si è ripetuto imponendosi per 62 64 sull’argentino Alex Barrena, prima di cedere per 63 62, in un’ora e 17 minuti di gioco, all’altro argentino Facundo Juarez, ottava testa di serie, nel match che valeva l’ingresso alle semifinali.

Questo risultato frutta a Picchione – per la terza volta in carriera spintosi così avanti in una tappa del circuito internazionale dopo i quarti raggiunti a Sharm El Sheikh nel febbraio lo scorso anno e la finale a Tabarka nell’ottobre 2019 – un paio di punti ATP grazie ai quali migliorerà il proprio ranking.

Intanto nella terza tappa di macroarea Nord-Est del Circuito nazionale Junior Next Gen, in corso sui campi del Circolo Tennis Villafranca di Verona, si sta mettendo in luce in categoria under 14 Mattia Di Bari: l’allievo dell’ex davisman azzurro e del suo staff tecnico a Cattolica ha staccato il pass per i quarti regolando 63 6-2 Niccolò Satta, si sono fermati nei turni precedenti nello stesso tabellone Alessandro Pesaresi e Pietro Ricci, quest’ultimo new entry nel gruppo della Galimberti Tennis Academy.