In vacanza a Rimini per spacciare droga, arrestati

| 13:59 - 25 Giugno 2021

Ieri sera (giovedì 24 giugno) due 23enni bolognesi sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due ragazzi sono stati fermati dalla Polizia all'esterno di una lavanderia automatica in via RImembranze. Il loro nervosismo, di fronte a un controllo di routine, ha insospettito gli agenti, che hanno effettuato accertamenti più approfonditi, rinvenendo all'interno di un marsupio due panetti di hashish del peso di 20 grammi e un pacchetto di sigarette, che nascondeva undici piccoli involucri di plastica con cocaina. I due ragazzi si trovavano in Riviera in vacanza assieme ad altri due amici: nelle loro stanze di albergo la Polizia ha rinvenuto altri 60 grammi di hashish e un bilancino di precisione, così tutti e quattro sono stati arrestati.